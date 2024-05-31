На COP29 нужно сосредоточить внимание на опасности, которую представляют мины - Нусрет Сулейманов

БАКУ /Trend/ - На COP29 мы должны сосредоточиться на опасности, которую представляют мины.

Об этом сказал сегодня заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Нусрет Сулейманов, выступая на конференции в Зангилане на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего", сообщает Trend.

"Благодаря этой конференции мы делимся опытом, полученным в области гуманитарного разминирования", - сказал он.

Сулейманов отметил, что мины представляют серьезную угрозу как для людей, так и для окружающей среды - воды и почвы.

"Мы должны устранить угрозы человечеству, в том числе минную. Как страна, принимающая COP29, мы должны заявить об опасности, которую представляют мины. На COP29, которая пройдет в Азербайджане, мы должны сосредоточить внимание и на этом вопросе", - сказал он.

Напомним, что 30-31 мая в Зангилане прошла Третья международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду: мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего". Мероприятие было организовано Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Цель конференции – донесение до всего мира информации о минной проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, укрепление международного партнерства в области гуманитарного разминирования, проведение дискуссий о путях мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия на окружающую среду загрязнения минами.

В конференции приняли участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников – высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране.

В день открытия Международной конференции между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и Программой Развития ООН была подписана Декларация о намерениях. Документ подписали председатель правления агентства Вугар Сулейманов и исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво.

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