Принята Декларация по итогам международной конференции по разминированию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку завершилась III Международная конференция по разминированию.

Как сообщает в пятницу Trend, по итогам конференции была принята Декларация.

Первый день конференции прошел в городе Зангилан, а второй - в Баку.

Темой III Международной гуманитарной конференции по разминированию, состоявшейся 30-31 мая, было "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и "зеленого" будущего".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!