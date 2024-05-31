Пресечен провоз через таможенный пост в Хачмазе незадекларированных товаров

БАКУ /Trend/ - Пресечен провоз через таможенный пост Хачмазского таможенного управления незадекларированных товаров.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками оперативно-следственного отдела Хачмазского таможенного управления, на линии контроля импорта на таможенном посту "Самур" в грузовом транспортном средстве были обнаружены незадекларированные 140 капсул "Трамадол 50 мг" и 25 ампул "Трамадол", а также 85 запасных частей и 90 двигателей для автомобилей марки "LADA".

В двух других транспортных средствах были обнаружены незадекларированные 320 косметических средств 19 наименований, 24 000 шт. сигарет, 3523 пачки лекарственных средств в 24 наименованиях.

Отметим, что трамадол входит в "Перечень сильнодействующих веществ".

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