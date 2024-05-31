Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U21

БАКУ /Trend/ - Объявлен состав сборной Азербайджана U21.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Команда, которую тренирует Самир Алиев, встретится со Словакией 7 июня в Братиславе, а с Болгарией - 11 июня в Баку. Команда U-21, которая начнет тренировки 1 июня, отправится в Братиславу 5 июня и вернется через день после матча со Словакией.

Игроки "Карабаха" присоединятся к национальной сборной 3 июня после финальной игры Кубка Азербайджана.

Отметим, что матч Словакия-Азербайджан начнется в Тренировочном центре Сенец в 20:30 по бакинскому времени, а матч Азербайджан-Болгария - на «Лив Бона Деа Арена» в 20:00.