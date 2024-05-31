Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U21

БАКУ /Trend/ - Объявлен состав сборной Азербайджана U21.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Команда, которую тренирует Самир Алиев, встретится со Словакией 7 июня в Братиславе, а с Болгарией - 11 июня в Баку. Команда U-21, которая начнет тренировки 1 июня, отправится в Братиславу 5 июня и вернется через день после матча со Словакией.
Игроки "Карабаха" присоединятся к национальной сборной 3 июня после финальной игры Кубка Азербайджана.
Отметим, что матч Словакия-Азербайджан начнется в Тренировочном центре Сенец в 20:30 по бакинскому времени, а матч Азербайджан-Болгария - на «Лив Бона Деа Арена» в 20:00.
|
Имя/Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Амин Рамазанов
|
Карабах
|
2
|
Хаял Фарзуллаев
|
Сумгайыт
|
3
|
Юсиф Иманов
|
Сабах
|
4
|
Сулейман Дамадаев
|
Шамахы
|
5
|
Ибрагим Рамазанов
|
Габала
|
6
|
Сеймур Мамедов
|
Сабах
|
7
|
Джалал Гусейнов
|
Арда Кырджали (Болгария)
|
8
|
Эшгин Ахмедов
|
Габала
|
9
|
Абдулла Рзаев
|
Араз-Нахчыван
|
10
|
Руфат Ахмедов
|
Кяпаз
|
11
|
Руфат Аббасов
|
Нефтчи
|
12
|
Мирали Ахмедов
|
Араз-Нахчыван
|
13
|
Махир Гасанов
|
Кяпаз
|
14
|
Гурбан Сафаров
|
Шамахы
|
15
|
Самир Магеррамли
|
Шамахы
|
16
|
Эльджан Абилов
|
Нефтчи
|
17
|
Рамин Насирли
|
Араз-Нахчыван
|
18
|
Хаял Алиев
|
Сабах
|
19
|
Мурад Велиев
|
Нымме Юнайтед (Эстония)
|
20
|
Фарид Юсифли
|
Туран Товуз
|
21
|
Шахин Шахнияров
|
Габала
|
22
|
Зейнаддин Абдурахманов
|
Сабаил
|
23
|
Самир Абдуллаев
|
Сабаил
|
24
|
Агададаш Сальянский
|
Нефтчи
|
25
|
Нариман Ахундзаде
|
Карабах