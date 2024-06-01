В городе Шуша прошло заседание министров образования ОТГ (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - 1 июня в городе Шуша состоялось VIII заседание министров образования Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в субботу Trend выступая с вступительной речью, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поприветствовал гостей и отметил, что успехи достигнутые ОТГ за короткий срок достойны похвалы.

Упомянув о том, что министерство науки и образования Азербайджана радо внести свой вклад в эти важные процессы, Эмин Амруллаев подчеркнул, что основой устойчивого и здорового сотрудничества между тюркоязычными государствами является молодежь. Министр также заявил, что в связи с этим обмен учащимися общеобразовательных учреждений в рамках ОТГ создает условия для их знакомства с общей историей, культурой и традициями школ.

Эмин Амруллаев также сказал, что как в рамках организации, так и двусторонние отношения сотрудничества со странами-членами ОТГ успешно продолжаются и сегодня. Министр назвал школы, построенные при поддержке братских стран на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также другие проделанные работы очередным символом дружбы и братства между странами-членами ОТГ.

В завершение своего выступления министр затронул стоящие перед ОТГ цели по развитию двустороннего сотрудничества со странами-членами и наблюдателями ОТГ.

Затем другие гости выступили с речью об укреплении сотрудничества в области науки и образования.

После выступлений были обсуждены вопросы повестки дня заседания.

Новость обновляется

09:26

ШУША /Trend/ - Сегодня в городе Шуша проходит VIII заседание министров образования Организации тюркских государств (ОТГ) и VII заседание Научного совета Тюркской академии.

Как сообщает в субботу Trend, в заседаниях принимают участие делегации стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ и Тюркской академии.

В ходе мероприятий также планируется проведение двусторонних встреч между делегациями стран членов ОТГ.

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