Названо время начала обучения в Шушинской реальной школе

ШУША /Trend/ - Согласно планам, обучение в Шушинской реальной школе начнется в сентябре 2026 года.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам в рамках VIII заседания министров образования Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, Шушинская реальная школа является крупнейшим историческим памятником города Шуша и там проводятся восстановительные работы.

"Планируется, что искусство и культура станут образовательным направлением. В то же время эта школа будет учреждением, дающим высшее и среднее специальное образование. Это будет соответствующий филиал Карабахского университета", - добавил он.

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