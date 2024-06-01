В 2023 году в вузах США обучалось более 900 азербайджанских студентов - Уго Гевара

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в высших учебных заведениях США обучалось более 900 азербайджанских студентов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара в кулуарах выставки выпускников EducationUSA.

"Это на 25 процентов больше, чем в 2022 году, и на 60 процентов больше, чем после окончания пандемии. Это действительно вдохновляет нас. Это самый высокий показатель, который мы видели за последнее десятилетие. Думаю, это свидетельствует об интересе азербайджанцев к обучению в США, а также к качеству образования.

В Азербайджане у нас много проектов через наши агентства помощи. У студентов есть широкие возможности продолжить свое образование в США на более высоком уровне. США предлагают множество возможностей", - сказал он.

Гевара также упомянул, что в США есть более 5000 университетов и колледжей в небольших и больших городах, которые предлагают все виды возможностей обучения.

"Поэтому считаю, что одной из возможностей, предлагаемых США, является качественное образование в любой сфере, что, думаю, делает нас привлекательными для азербайджанских студентов", - добавил он.

Отметим, что для учащихся средних школ и студентов университетов, а также их родителей, заинтересованных в обучении в Соединенных Штатах Америки, была организована выставка выпускников EducationUSA. Выставка организована совместно посольством США в Баку и Американским советом по международному образованию.

Выставка выпускников EducationUSA предлагает большие возможности для людей, заинтересованных в образовании в США. На выставке представлены программы обмена посольства США и более 35 университетов США. Также сотрудники консульской службы посольства проинформировали участников о студенческих визах.

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