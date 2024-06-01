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McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 1 июня 2024 12:20 (UTC +04:00)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: McDonald’s

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БАКУ/Trend/ - McDonald's Azərbaycan и Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) организовали мероприятие, посвященное 1 июня – Международному дню защиты детей.

На мероприятии, в котором приняли участие более ста детей шехидов, были организованы обед в ресторане McDonald's и интересная программа в детском развлекательном центре Kinderland.

В завершение мероприятия детям были преподнесены в подарок развивающие и интеллектуальные настольные игры.

Отметим, что данный проект реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между компанией McDonald's Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты.

Согласно документу, планируется реализация ряда социальных инициатив в поддержку социально уязвимых категорий населения, в том числе и для детей ветеранов войны и шехидов, погибших в ходе Отечественной войны во имя восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)
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