McDonald's Azərbaycan и ГФСЗ организовали мероприятие для детей шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - McDonald's Azərbaycan и Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) организовали мероприятие, посвященное 1 июня – Международному дню защиты детей.

На мероприятии, в котором приняли участие более ста детей шехидов, были организованы обед в ресторане McDonald's и интересная программа в детском развлекательном центре Kinderland.

В завершение мероприятия детям были преподнесены в подарок развивающие и интеллектуальные настольные игры.