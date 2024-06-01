В Азербайджане наблюдается оживление деятельности экономических организаций - Вугар Орудж

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государственная поддержка открыла перед ассоциативными организациями новые возможности, наблюдается оживление деятельности экономических организаций.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил председатель Азербайджанского общества оценщиков (АОО) Вугар Орудж на заседании Совета ассоциаций оценщиков тюркских государств и III международном форуме оценщиков в Баку.

По его словам, Совет ассоциаций оценщиков тюркских государств является структурированным органом и действует в рамках институтов, регулирующих его деятельность по отдельным направлениям.

Он отметил, что в целях обеспечения скоординированной деятельности секторов экономики была повышена активность ассоциативных торговых объединений.

"Общество оценщиков Азербайджана является одной из первых ассоциативных организаций в нашей стране и начало свою деятельность в конце прошлого века, в период, когда такие организации были еще слабыми. Естественно, что прогрессивные изменения, происходящие в этой сфере, не обошли стороной и деятельность АОО. В последние годы в деятельности общества произошли важные изменения, в которых укрепление международных связей занимает особое место", - добавил он.

Вугар Орудж также упомянул, что Совету ассоциаций оценщиков тюркских государств удалось объединить оценщиков, работающих в Азербайджане, Турции, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Турецкой Республике Северного Кипра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!