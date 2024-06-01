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Имеется необходимость в деятельности оценщиков в сфере сельского хозяйства - Азад Джафарли

Общество Материалы 1 июня 2024 14:05 (UTC +04:00)
Имеется необходимость в деятельности оценщиков в сфере сельского хозяйства - Азад Джафарли

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Имеется необходимость в деятельности оценщиков в сфере сельского хозяйства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана Азад Джафарли на заседании Совета ассоциаций оценщиков тюркских государств и III Международном форуме оценщиков.

По его словам, проводится оценка реализуемых проектов и работ, связанных с инфраструктурой в этом секторе.

Джафарли отметил, что на освобожденных от оккупации территориях внедряется "зеленая" экономика, что также важно с точки зрения расширения деятельности оценщиков.

Он добавил, что в Азербайджане на 119 тысячах гектаров установлена современная оросительная система, а на 60 тысячах гектаров применяются пивотные и капельные системы орошения.

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