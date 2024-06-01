В городе Шуша проходит международный фестиваль детского творчества (ФОТО)

ШУША /Trend/ - 1 июня в городе Шуша стартовал международный фестиваль детского творчества "Шуша – жемчужина культуры тюркских государств".

Как сообщает в субботу Trend, в фестивале, организованном министерством науки и образования Азербайджана, принимают участие школьники из тюркских государств.

В концертной программе 209 участников художественных коллективов из тюркских государств представят зрителям музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

Среди зрителей фестиваля известные деятели культуры и искусства, около 250 школьников, в том числе дети шехидов.

Напомним, что в рамках проекта до 2 июня гости фестиваля примут участие в экскурсиях, познакомятся с богатой природой Азербайджана, историко-архитектурными памятниками, а также ознакомятся с проводимыми в Шуше строительными работами.

Целью организации данного фестиваля является дальнейшее укрепление дружбы между детьми из тюркоязычных государств, создание условий для представления ими истории и культуры своих стран, а также знакомство с завораживающей красотой города Шуша.

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