В Азербайджане организована образовательная выставка для желающих учиться в США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для заинтересованных в обучении в США учащихся средних школ и студентов университетов, а также их родителей, была организована выставка выпускников EducationUSA.

Как сообщает в субботу Trend, выступая на церемонии открытия выставки, временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара привлек внимание к важности выбора образовательной программы.

"Я благодарю организаторов выставки. Родителям довольно сложно выбрать вуз для своих детей. В 2022-2023 учебном году более 900 азербайджанских студентов обучались в США. Эта цифра на более чем 25 процентов выше, чем в предыдущие годы. Думаю, на выставке вы получите ответы на все интересующие вас вопросы в этой сфере", - сказал он.

Представитель Американского совета по международному образованию в Азербайджане Джордан Троиси в свою очередь сказал, что в течение 2022-2023 учебного года 45 процентов азербайджанских студентов в США получали образование на уровне магистратуры, а остальные - на уровне бакалавриата.

Отметим, что выставка была организована совместно посольством США в Баку и Американским советом по международному образованию.

Выставка выпускников EducationUSA предлагает большие возможности для лиц, заинтересованных в получении образования в США. На выставке представлены программы обмена посольства США и более 35 университетов США. Также сотрудники консульской службы посольства проинформировали участников о студенческих визах.

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