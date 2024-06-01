В Баку прошел lll Форум оценщиков тюркских государств (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся III Международный форум оценщиков тюркских государств.

Как сообщает в субботу Trend, в форуме приняли участие руководители оценочных объединений, активные участники данного сектора из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра, в качестве гостей - участники из России, Беларуси и Грузии, а также представители министерства экономики, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, Центрального банка Азербайджана и депутаты.

Цель форума - выведение сотрудничества между оценщиками из тюркских государств на качественно новый уровень. В рамках форума состоялось заседание правления и были приняты важные решения. На форуме обсуждались глобальные проблемы в секторе оценки, совместные стандарты оценки.

Было отмечено, что в результате высказанных в ходе этих обсуждений мнений будут предприняты определенные шаги.

Отметим, что в декабре 2021 года между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Турецкой Республикой Северного Кипра была достигнута договоренность о создании Совета оценочных объединений тюркских государств..

В апреле 2023 года это соглашение было официально принято на саммите в Баку, а примерно через месяц после этого в Казахстане состоялась учредительная конференция. Ранее в Анкаре и Туркестане прошли первый и второй форумы оценщиков тюркских государств.

12:48

БАКУ /Trend/ - 1 июня 2024 года в Баку начал работу III Международный форум оценщиков тюркских государств.

Как сообщает в субботу Trend, в форуме принимают участие руководители оценочных объединений, активные участники сектора из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также в качестве гостей - из России, Беларуси и Грузии.

Отметим, что оценочные объединения Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра являются коллективными членами Совета оценочных объединений тюркских государств. Ассоциация оценщиков тюркских государств, объединяющая в своих рядах более 700 оценочных компаний и тысячи оценщиков, была основана 1 июня 2023 года в городе Туркестан (Казахстан).

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