БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны два наркокурьера с 60 килограммами наркотиков.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел страны.

Было отмечено, что в ходе последней операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана, из незаконного оборота изъяты 60 килограммов наркотических средств.

"В результате проведенного на территории Абшеронского района мероприятия был задержан ранее судимый Ульви Мамедов, 1994 года рождения. У него были обнаружены и изъяты 32 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и электронные весы. Задержанный сообщил, что наркотики были контрабандой отправлены по Каспийскому морю гражданином Ирана по имени "Хаджи" и получены в Сабунчинском районе. Мамедов сказал, что остальные наркотики он спрятал на территории Абшеронского района. В ходе проведенных полицией оперативно-технических мероприятий в кратчайшие сроки был задержан Илькин Мусеибов, 2001 года рождения, который намеревался забрать наркотики из тайника. У второго задержанного была обнаружена и изъята остальная часть наркотиков - 28 килограммов марихуаны. Оба задержанных должны были размещать наркотики по отдельным адресам в обмен на плату. Они являются одними из основных лиц, организовавших незаконный оборот наркотиков на территории страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

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