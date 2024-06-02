"Карабах" начнет Лигу чемпионов со 2-го квалификационного раунда

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" начнет сезон Лиги чемпионов-2024/2025 со 2-го квалификационного раунда.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, это стало ясно после того, как "Реал" выиграл турнир.

Чемпион Азербайджана будет освобожден от участия первого квалификационного раунда турнира.

Кроме того, победа «Реала» увеличила количество команд, которые пройдут в группой этап лиги через "путь чемпионов", с 4 до 5. Этот фактор создает дополнительный шанс для агдамского клуба.