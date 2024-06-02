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Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)

Общество Материалы 2 июня 2024 10:46 (UTC +04:00)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Фото: Пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 2 июня работники гражданской авиации Азербайджана отмечают профессиональный праздник и 86-летнюю годовщину гражданской авиации страны, передает Trend.

Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года «Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации», 2 июня официально отмечается как День работников гражданской авиации.

В рамках празднования 86-летия гражданской авиации Азербайджана руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложив венок и цветы к его могиле. Они также возложили цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Гражданская авиация Азербайджана достигла значительного прогресса благодаря руководству Общенационального лидера Гейдара Алиева и постоянной поддержке Президента страны Ильхама Алиева.

День работников гражданской авиации, отмечаемый 2 июня, символизирует признание важного вклада работников данной отрасли в развитие страны, содействие росту экономики и укрепление межгосударственных связей.

Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
Гражданская авиация Азербайджана отмечает свое 86-летие (ФОТО)
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