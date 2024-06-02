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Состоялось открытие Волонтерского центра COP29

Общество Материалы 2 июня 2024 20:15 (UTC +04:00)
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Фото: COP29

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В целях эффективной организации работы с волонтерами в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года, сегодня состоялась церемония открытия Волонтерского центра COP29.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие президент COP29 Мухтар Бабаев, председатель правления Операционной компании COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова, представители СМИ и другие гости.

В рамках церемонии открытия гости ознакомились с работой центра и с созданными здесь условиями. Было подчеркнуто, что центр будет обеспечивать инклюзивную среду для эффективного повышения навыков волонтеров и продвижения культуры сотрудничества.

Было отмечено, что всего за один день для участия в программе обратились свыше 9 тысяч кандидатов, что является рекордным показателем по сравнению с тенденциями заявок на проводимые в стране мероприятия.

Выступая на мероприятии, Мухтар Бабаев пожелал участникам успехов в отборочных турах и отметил, что Азербайджан делает ставку на национальный человеческий капитал и молодых специалистов в рамках миссии COP29 и борьбы с климатическими вызовами.

Отметим, что волонтерская программа COP29 открыта для всех, кто хочет внести свой вклад в успешную организацию мероприятия. В целях реализации удобного и скоординированного процесса 29 мая была запущена онлайн-платформа volunteers.cop29.az. На сегодня для участия в программе обратились свыше 14 200 человек. Регистрация продлится до 5 июня. В случае возникновения вопросов, касающихся регистрации, можно обратиться по телефону +994125352928.

Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра COP29
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