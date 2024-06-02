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"Карабах" стал обладателем Кубка Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 2 июня 2024 22:08 (UTC +04:00)
"Карабах" стал обладателем Кубка Азербайджана (ВИДЕО)
Фото: Футбольный клуб "Карабах"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся финальный матч Кубка Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что последний матч сезона 2023/24 прошел на «Лив Бона Деа Арена».

За титул сразились две лучшие команды Премьер-лиги. Победив, «Карабах» завоевал кубок в восьмой раз и оформил «золотой дубль». «Зира» старалась завоевать первый титул в своей истории реваншем за финал двухлетней давности.

Отметим, что перед матчем была организована шоу-программа с участием Айгюн Кязимовой.

Кубок Азербайджана

Финал

2 июня

20:00. «Карабах» – «Зира» - 2:1

Гол: Олавио Жуниньо (42), Абдулла Зубир (62); Исмаил Ибрагимли (57)

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