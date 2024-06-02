"Карабах" стал обладателем Кубка Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся финальный матч Кубка Азербайджана.
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что последний матч сезона 2023/24 прошел на «Лив Бона Деа Арена».
За титул сразились две лучшие команды Премьер-лиги. Победив, «Карабах» завоевал кубок в восьмой раз и оформил «золотой дубль». «Зира» старалась завоевать первый титул в своей истории реваншем за финал двухлетней давности.
Отметим, что перед матчем была организована шоу-программа с участием Айгюн Кязимовой.
Кубок Азербайджана
Финал
2 июня
20:00. «Карабах» – «Зира» - 2:1
Гол: Олавио Жуниньо (42), Абдулла Зубир (62); Исмаил Ибрагимли (57)