Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в 1/4 финала мировой серии

БАКУ /Trend/ - Третий этап Женской Мировой серии по баскетболу в формате 3х3 начался сегодня в Габале.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в ней принимают участие восемь команд, разбитых на две группы.

Матч Азербайджан - «Baku Flames» завершился уверенной победой национальной сборной. Команда Азербайджана завершила групповой этап на 3-м месте. В 1/4 финала Азербайджан встретится с «Барселоной Пантерс». Победитель этого матча сыграет в полуфинале с Португалией.

Также в группе А получили прописку сборная Португалии и «Варшава Лотто» (Польша).

В другой подгруппе сыграли сборные Италии, Польши, Румынии и «Барселона Пантерс» (Испания).

Отметим, что игры плей-офф пройдут завтра.

По регламенту победители групп напрямую выходят в полуфинал. Вторая и третья команды группы продолжат борьбу друг с другом в 1/4 финала.