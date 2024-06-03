Государственный таможенный комитет Азербайджана представил проект "ÖZÜNET"

БАКУ /Trend/ - Повышение удовлетворенности граждан и предпринимателей, внедрение новых цифровых решений являются одними из основных стратегических целей Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, с этой целью Государственный таможенный комитет начинает реализацию очередного нового проекта.

Проект "ÖZÜNET", основанный на электронных решениях, представляет собой платформу, на которой сконцентрированы все электронные услуги, предоставляемые Государственным таможенным комитетом, и управляются из единой точки. Так, каждый человек, получивший доступ к платформе "ÖZÜNET", сможет пользоваться всеми электронными услугами Государственного таможенного комитета в едином пространстве.

Проект позволит упростить таможенные операции, минимизировать потери времени и средств, повысить доступность.

Новым проектом можно воспользоваться, перейдя в раздел "Электронные услуги" на официальной интернет-странице Государственного таможенного комитета (customs.gov.az).

"ÖZÜNET". Управляйте всем из одной точки!

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!