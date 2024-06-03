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В Азербайджане предлагается изменение в связи с рабочими местами по квоте

Общество Материалы 3 июня 2024 16:04 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня число работодателей по стране, к которым применяют квоты, составляет около 4 650.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев во время обсуждения изменений в закон "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Замминистра сообщил, что общее количество рабочих мест по квоте составляет 28,5 тыс.

"Сегодня на этих рабочих местах обеспечена занятость 25 тысяч человек. Предлагаемое изменение связано с программой создания рабочих мест сверх квоты", - сказал он.

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