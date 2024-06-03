С повышением минимальной зарплаты вырастет и размер стипендии - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Оптимизация пенсионных расходов позволит ежегодно привлекать к профессиональной подготовке дополнительно 10 тысяч человек. Тем, кто проходит профессиональную подготовку, выплачивается стипендия, а не заработная плата. При этом их транспортные расходы компенсируются за счет средств Фонда страхования от безработицы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев во время обсуждения изменений в закон "О занятости", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

Замминистра упомянул, что зависимость размера пенсии от размера ежемесячной минимальной заработной платы будет сохранена.

"По мере увеличения минимальной заработной платы в следующем периоде будет увеличиваться и размер стипендии. Человек, который может быть привлечен к профессиональной подготовке, должен заранее знать, где он будет работать. Профессиональная подготовка ни в коем случае не должна стимулировать участие в программе с целью получения стипендии", - добавил он.

Отметим, что согласно изменениям в законе "О занятости", размер стипендии лицам, привлекаемым к профессиональной подготовке в Азербайджане, устанавливается в размере 50 процентов от минимальной заработной платы.

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