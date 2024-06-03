Названо число получателей адресной социальной помощи в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время пакетом адресной социальной помощи охвачено около 270 тысяч человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов, выступая на брифинге для СМИ.

Он упомянул, что число получателей адресной социальной помощи будет увеличено.

"Лица, которые не работают по найму, также смогут подать заявку на участие в программе социальной помощи.

Отныне при обращении за адресной социальной помощью не нужно регистрировать ряд сведений о членах семьи”, - добавил он.

Председатель также подчеркнул, что если при проверке материально-бытовых условий семьи будет установлено, что ряд данных не был должным образом указан в "Заявлении - декларации", то будет создана возможность внести коррективы в эти данные и пересмотреть заявление.

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