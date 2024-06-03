SOCAR ответила на обвинения касательно продажи нефти Израилю

БАКУ /Trend/ - SOCAR Türkiye ответила на обвинения о продаже сырой нефти Израилю.

Как сообщает в понедельник Trend, компания назвала эти обвинения необоснованными.

"В последнее время в результате геополитических процессов, происходящих в регионе, SOCAR Türkiye и группы компаний вот уже некоторое время стали объектами нападок некоторых подрывных групп как посредством социальных сетей, так и с применением физических действий.

Эти подрывные группы делают провокационные сообщения через социальные сети, выдвигая необоснованные обвинения в том, что наша компания имеет торговые отношения с Израилем по сырой нефти, и, осуществляя физические атаки на здание нашей компании, ставят под угрозу безопасность наших сотрудников. Продолжившиеся и становящиеся все более ожесточенными провокации, предпринятые против нашего центрального здания в Стамбуле 12 марта, 29 мая, 31 мая и 2 июня, а также на офисное здание Bursaqaz в Бурсе 24 мая угрожают жизни наших сотрудников.

Мы осуществляем всю свою деятельность в рамках международных бизнес-соглашений в соответствии с видением, изложенным нашим головным офисом - Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). В этом контексте обвинения в том, что SOCAR в настоящее время осуществляет продажу сырой нефти Израилю, не отражают правду и намеренно направлены на то, чтобы запутать общественное мнение.

Мировой рынок сбыта нефти имеет свои особенности и реализация добытой сырой нефти осуществляется через торговые или трейдинговые компании. Компании-поставщики не имеют возможности контролировать и вмешиваться в то, в какие страны транспортируется сырая нефть, для каких целей она используется. SOCAR, как и другие нефтяные компании, реализует поставляемую продукцию в рамках торговых отношений с соответствующими трейдинговыми компаниями. В этой связи, в рамках наших возможных торговых отношений с торговыми компаниями, работающими на рынке, невозможно контролировать и вмешиваться с нашей стороны в то, в какие страны транспортируется сырая нефть, которую SOCAR поставляет торговым компаниям, и для каких целей она используется", - отмечается в сообщении компании.

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