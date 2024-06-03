Отменяется одно из требований для проживающих за рубежом граждан Азербайджана при вступлении в брак

БАКУ /Trend/ - Отменяется требование для проживающих за рубежом граждан Азербайджана приезжать в страну для медобследования при вступлении в брак.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Семейный кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

В соответствии с действующим семейным законодательством лица, желающие вступить в брак, проходят медицинское освидетельствование на заболевания, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти. Однако предусмотренные правила медицинского осмотра этих лиц и предоставления им соответствующих консультаций не распространяются на граждан страны в государствах, где аккредитованы посольства и консульства Азербайджанской Республики.

При этом, согласно пункту 2.1 "Правил прохождения лицами, желающими вступить в брак, медицинского обследования", утвержденных постановлением Кабинета министров от 28 апреля 2015 г. № 122, медицинское обследование и консультирование проводятся в государственном и (или) муниципальном медицинском учреждении, определяемом Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями по месту жительства лиц или одного из них, желающих вступить в брак.

В связи с этим с целью заключения брака между гражданами Азербайджанской Республики, проживающими за пределами страны, эти граждане должны были прибывать в Азербайджанскую Республику для прохождения необходимого медицинского обследования, что приводило к потере финансов и времени для лиц, желающих вступить в брак.

Исходя из этого представленный законопроект предусматривает внесение изменений в статью 13 Семейного кодекса. Согласно изменению, лица, желающие заключить брак, обратившись в дипломатические представительства или консульские учреждения Азербайджанской Республики, должны пройти медицинское обследование по заболеваниям, установленным Кабинетом министров, в выбранном ими медицинском учреждении в иностранном государстве, где аккредитованы или расположены дипломатическое представительство (консульское управление), за счет собственных средств. Также предлагается приложить к заявлению о вступлении в брак в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Азербайджанской Республики документ, подтверждающий прохождение медицинского обследования, выданного этими медицинскими учреждениями.

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