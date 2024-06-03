43% прибывших в Азербайджан за 4 месяца года являются гражданами стран-членов ОИС

БАКУ /Trend/ - 43% прибывших в Азербайджан за 4 месяца года являются гражданами стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму, об этом сказал советник председателя госагентства Кенан Гулузаде на 12-й конференции министров туризма стран-членов ОИС в Узбекистане.

Он отметил расширение связей в сфере туризма в рамках Организации исламского сотрудничества, подчеркнул, что Азербайджан обладает широким туристическим потенциалом и особое внимание уделяется развитию этого сектора. Гулузаде добавил, что также были предприняты важные шаги для восстановления туристического потенциала на освобожденных от оккупации территориях.

Напомнив, что в ноябре этого года Азербайджан проведет конференцию ООН об изменении климата (COP29), он отметил особую важность этого мероприятия и с точки зрения вклада в развитие туризма.

В ходе мероприятия туристическими городами исламского мира были выбраны сенегальский город Дарак на 2025 год, египетский Каир - на 2026 год и пакистанский Лахор - на 2027 год.

Отметим, что 31 мая-2 июня в узбекистанском городе Хива состоялась 12-я конференция министров туризма стран ОИС на тему "Развитие устойчивой индустрии туризма".

Азербайджан на заседании представила делегация Государственного агентства по туризму.

В рамках конференции состоялось заседание высших должностных лиц стран-членов ОИС.

Также 2 июня состоялась конференция министров, на котором председательство было передано Узбекистану.

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