Объявлены вакансии на должности деканов трех факультетов в Карабахском университете

БАКУ /Trend/ - Объявлены вакансии на должности деканов инженерного, экономического и туристического факультетов в Карабахском университете.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана, кандидаты, отвечающие требованиям, могут отправить заявки на адрес электронной почты [email protected] , написав в строке тема "декан факультета (по области) _".

Последняя дата подачи заявок на вакансии - 15 июня 2024 года. Кандидаты могут ознакомиться с подробной информацией, пройдя по ссылке https://t.ly/0t4h5.

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