Учащиеся школы в Физули будут приняты в университеты Узбекистана без экзаменов

БАКУ /Trend/ - Выпускники полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека города Физули будут приняты в университеты Узбекистана без сдачи экзаменов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов.

Он также отметил, что в этой школе будут преподавать учителя из Узбекистана.

"В рамках визита мы ознакомились с условиями, созданными в школе, встретились с педагогическим и учащимся коллективом. Я очень рад, что азербайджанские дети, в будущем получат аттестат школы имени Мирзы Улугбека.

В дальнейшем мы будем расширять наше совместное сотрудничество. Ученики, окончившие эту школу, также считаются нашими детьми. Поэтому они будут приняты в высшие учебные заведения Узбекистана без экзаменов", - добавил он.

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