Обнародовано количество мин, обезвреженных за май на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию о работах по разминированию, проведенных за май на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, в прошлом месяце на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены 251 противопехотная и 141 противотанковая мины, 1068 неразорвавшихся боеприпасов.

Была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 48 392 618 кв. м (4839,3 га).

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