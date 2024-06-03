Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обнародовано количество мин, обезвреженных за май на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 3 июня 2024 15:47 (UTC +04:00)
Обнародовано количество мин, обезвреженных за май на освобожденных территориях Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию о работах по разминированию, проведенных за май на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, в прошлом месяце на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены 251 противопехотная и 141 противотанковая мины, 1068 неразорвавшихся боеприпасов.

Была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 48 392 618 кв. м (4839,3 га).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости