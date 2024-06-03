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В Баку состоится пленарное заседание ТюркПА

Общество Материалы 3 июня 2024 16:06 (UTC +04:00)

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - В Баку состоится 13-е Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских стран (ТюркПА) на тему"Зеленые горизонты для Тюркского мира: роль парламентов в достижении зеленой повестки дня".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"6 июня 2024 года в городе Баку состоится 13-е Пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских стран (ТюркПА) на тему "Зеленые горизонты для Тюркского мира: роль парламентов в достижении зеленой повестки дня", - сказал он.

По его словам, в мероприятии от Казахстана примет участие парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым.

Смадияров отметил, что по итогам заседания планируется принятие Бакинской декларации и ряда других документов и отчетов ТюркПА.

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