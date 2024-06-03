В Баку прошла встреча в рамках «Программы расширения военного образования» НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Программы расширения военного образования» НАТО в Баку состоялась ежегодная обобщающая встреча с делегацией DEEP.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы развития системы образования в Национальном университете обороны и прошлогоднего обмена опытом, а также темы международной научной конференции, которая пройдет с 7 по 10 октября текущего года при организационной поддержке университета.

Во встречах, проведенных в учебных заведениях, подчиненных Национальному университету обороны, приняли участие местные и зарубежные эксперты в сфере образования, представители университета.

Делегация высоко оценила новшества в области образования, применяемые в Национальном университете обороны, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

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