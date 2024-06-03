В 28 регионах Азербайджана проводятся занятия по "Гимнастике для всех" – главный тренер

БАКУ /Trend/ - В 28 регионах Азербайджана проводятся занятия по "Гимнастике для всех".

Об этом сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех", член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

"Для нас большая честь, что "Гимнастика для всех" развивается в 28 регионах Азербайджана. Напомню, в 2022 году мы провели первый национальный фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", уже через год организовали 1-й Бакинский международный "Challenge", участниками которого стали более 400 гимнастов, выступившие в составе 44 команд. В текущем году, во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" число участников намного увеличилось и составило свыше 800 гимнастов. "Challenge" начался с мастер-классов по национальным танцам, зумбе, хип-хопу и акробатической гимнастике. Мастер-классы прошли в четырех разных локациях. Выражаю глубокую признательность за возможность провести это мероприятие министерству молодежи и спорта, Федерации гимнастики Азербайджана", - отметил Эйвазов.

Главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех" подчеркнул, что наряду с командами, представляющими регионы Азербайджана, во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" приняли участие гимнасты из Грузии, Сьерра-Леоне и Монголии, представив вниманию публики яркие выступления.

Руслан Эйвазов добавил, что команда Азербайджана по "Гимнастике для всех" планирует принять участие в European Gym for Life Challenge.

"Challenge" пройдет в июле этого года в городе Будё (Норвегии). Азербайджан представит команда, в состав которой войдут 23 гимнаста. Выражаю благодарность нашим хореографам Самире Гулиевой и Абиду Асланову за их профессионализм. Верю, что наша команда достойно представит Азербайджан", - сказал Эйвазов.

Отметим, что 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" прошел первого и второго июня. Участники выступили в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет.

"Гимнастика для всех" является не соревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире. "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.

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