ФК "Карабах" продлил контракт с Алмейдой и расстался с Диакаби

БАКУ /Trend/ - «Карабах» продлил контракт с Ричардом Алмейдой.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, соглашение между 35-летним полузащитником и чемпионом Азербайджана продлено на один год.

Новый контракт Алмейды рассчитан на период до лета 2025 года.

Он 9 раз был чемпионом Азербайджана и 5 раз выигрывал национальный кубок в составе команды. За этот период забил 46 голов в 238 матчах Премьер-лиги.

Кроме того, "Карабах" расстался с Адама Диакаби.

По информации, предоставленной клубом, контракт 28-летнего французского нападающего, срок действия которого истек в конце сезона-2023/24, не продлен.

Диакаби, выступавший за "Карабах" с января 2023 года, забил 7 голов в 33 матчах. Он сыграл 24 матча в Премьер-лиге (5 голов), 2 - в кубке (2 гола) и 7 - в еврокубках. Французский футболист дважды был чемпионом Азербайджана в составе команды и один раз завоевал титул обладателя национального кубка.

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