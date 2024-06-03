Проводится разбирательство в связи со смертью 5 человек на верфи завода "Зых"

БАКУ /Trend/ - В Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры Азербайджана проводится разбирательство по факту смерти 5 сотрудников плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Trend, что в настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников Службы спасения особого риска МЧС, а также выполняются другие необходимые процессуальные действия.

Общественности будет предоставлена в связи с этим дополнительная информация.

Отметим, что сегодня около 17:00 на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ 5 сотрудников завода отравились газом. Дежуривший на плавучей верфи Йолчуев Намик Али оглу, увидев, что 4 рабочих не подают голосов, вошел в насосный отсек балласта верфи, но также получил отравление газом.

На место была привлечена специальная бригада МЧС. Из насосного отсека были извлечены тела 5 человек – Сафаралиева Турала Шабаддин оглу, Шахбазова Орхана Заур оглу, Йолчуева Намика Али оглу, Агаева Тейюба Эйюб оглу, Мамедова Самида Абдулвахаб оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!