Женская сборная Азербайджана по футболу встретится с турецкой сборной

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередную игру.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, команда встретится со сборной Турции в отборочном этапе чемпионата Европы.
Матч IV тура I группы Лиги Б пройдет на «Далга Арене». Команда Сиясета Аскерова намерена взять реванш за поражение четырехдневной давности.
Отметим, что в другой встрече группы Венгрия примет Швейцарию.
Отборочный раунд ЕВРО-2025.
Лига Б, Группа I
4 июня
19:00. Азербайджан - Турция
Судья: Нанна Лёф Андерсен (Дания).
Баку. «Далга Арена»
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