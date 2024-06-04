Женская сборная Азербайджана по футболу встретится с турецкой сборной

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередную игру.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, команда встретится со сборной Турции в отборочном этапе чемпионата Европы.

Матч IV тура I группы Лиги Б пройдет на «Далга Арене». Команда Сиясета Аскерова намерена взять реванш за поражение четырехдневной давности.

Отметим, что в другой встрече группы Венгрия примет Швейцарию.

Отборочный раунд ЕВРО-2025.

Лига Б, Группа I

4 июня

19:00. Азербайджан - Турция

Судья: Нанна Лёф Андерсен (Дания).

Баку. «Далга Арена»

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!