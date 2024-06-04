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Женская сборная Азербайджана по футболу встретится с турецкой сборной

Общество Материалы 4 июня 2024 14:21 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередную игру.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, команда встретится со сборной Турции в отборочном этапе чемпионата Европы.

Матч IV тура I группы Лиги Б пройдет на «Далга Арене». Команда Сиясета Аскерова намерена взять реванш за поражение четырехдневной давности.

Отметим, что в другой встрече группы Венгрия примет Швейцарию.

Отборочный раунд ЕВРО-2025.
Лига Б, Группа I
4 июня
19:00. Азербайджан - Турция
Судья: Нанна Лёф Андерсен (Дания).
Баку. «Далга Арена»

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