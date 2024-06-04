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Студенты группы SABAH Карабахского университета будут освобождены от платы за обучение

Общество Материалы 4 июня 2024 12:32 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Студенты, обучающиеся на платной основе, будут освобождены от платы за обучение в группах SABAH Карабахского университета.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана.

Отметим, что обнародованы специальности, по которым объявлен набор студентов в группы SABAH на 2024-2025 учебный год на уровне бакалавриата Карабахского университета.

Эти специальности следующие:

- преподавание азербайджанского языка и литературы;

- преподавание в начальных классах;

- правоведение;

- финансы;

- преподавание математики;

- преподавание иностранного языка (английский);

- международные отношения;

- бухгалтерия.

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