Студенты группы SABAH Карабахского университета будут освобождены от платы за обучение

БАКУ /Trend/ - Студенты, обучающиеся на платной основе, будут освобождены от платы за обучение в группах SABAH Карабахского университета.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию Азербайджана.
Отметим, что обнародованы специальности, по которым объявлен набор студентов в группы SABAH на 2024-2025 учебный год на уровне бакалавриата Карабахского университета.
Эти специальности следующие:
- преподавание азербайджанского языка и литературы;
- преподавание в начальных классах;
- правоведение;
- финансы;
- преподавание математики;
- преподавание иностранного языка (английский);
- международные отношения;
- бухгалтерия.
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