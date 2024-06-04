ОТГ является важной платформой для обеспечения единства и сотрудничества тюркоязычных стран - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) является важной платформой для обеспечения единства и сотрудничества тюркоязычных стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на международной конференции "Цифровизация и интеграция в правоприменительной деятельности тюркских государств".

По его словам, фундамент организации был заложен в 2009 году Нахчыванским соглашением, и с того дня она служит укреплению экономических, политических и культурных связей между тюркскими государствами.

Доведя до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность ОТГ и говорил, что эта организация еще больше укрепляет единство тюркоязычных народов, генпрокурор напомнил слова главы государства о том, что Организация тюркских государств является прочным фундаментом для защиты и продвижения общих интересов тюркского мира.

По словам Кямрана Алиева, большое значение представляет обмен опытом прокуроров, судей и специалистов тюркских государств в области использования интегрированных в нашу жизнь современных технологий.

"Очень важно проведение эффективных дискуссий с тем, чтобы перенять друг у друга и вывести на более высокий уровень такие цифровые платформы, как EPIS азербайджанской прокуратуры, UYAP турецкой системы юстиции, "Зандылык" правоохранительных органов Казахстана", - подчеркнул он.

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