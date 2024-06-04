Проникновение в наше эфирное пространство будет предотвращено - Фазиль Новрузов

БАКУ /Trend/ - Доступ к радиоканалам в регионах Азербайджана будет улучшен, и до конца этого года доступность составит более 90 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов на круглом столе "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", проведенном с субъектами онлайн-медиа.

Он отметил, что в связи с этим было поставлено новое оборудование и ведутся работы по его установке.

Ф.Новрузов добавил, что при этом будет предотвращено проникновение в эфирное пространство страны со стороны посторонних радиоканалов.

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