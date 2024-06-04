В Баку прошла церемония прощания с шехидом I Карабахской войны Абышем Магомедовым

БАКУ /Trend/ - 4 июня прошла церемония прощания с Магомедовым Абышем Аскер оглу, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, останки которого спустя 31 год были найдены на территории Физулинского района.

Как сообщает во вторник Trend, церемония прощания с шехидом прошла в Гарадагском районе города Баку. На церемонии присутствовали родственники покойного, представители официальных структур и общественности.

Останки Абыша Магомедова будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Гызылдаш Гарадагского района.

Отметим, что Магомедов Абыш Аскер оглу пропал без вести 31 августа 1993 года в селе Баласолтанлы Губадлинского района.

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