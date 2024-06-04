Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералу армии Метину Гюраку.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

«Глубоко опечален вестью о гибели пилотов в результате крушения в городе Кайсери военного учебного самолета типа SF-260D Военно-воздушных сил братской Турции. Мы скорбим вместе с Вами. Мы разделяем горе родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия. Да упокоит Всевышний их души», говорится в соболезновании.

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