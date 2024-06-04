Назначен министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики

БАКУ /Trend/ - 4 июня заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о назначении Ханлара Мустафаева министром экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 7 части II статьи 5 и статьей 30 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, постановляю:
Назначить Ханлара Афтандил оглу Мустафаева министром экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики".
Отметим, что до этого Ханлар Мустафаев временно исполнял обязанности министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.
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