Назначен министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики

БАКУ /Trend/ - 4 июня заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о назначении Ханлара Мустафаева министром экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 7 части II статьи 5 и статьей 30 Конституции Нахчыванской Автономной Республики, постановляю:

Назначить Ханлара Афтандил оглу Мустафаева министром экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики".

Отметим, что до этого Ханлар Мустафаев временно исполнял обязанности министра экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.

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