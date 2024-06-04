В Сиязани прошли похороны шехида I Карабахской войны Руфата Джаббарова

БАКУ /Trend/ - Останки шехида Первой Карабахской войны Руфата Джаббарова были захоронены 4 июня в селе Даг Гушчу Сиязанского района.

Как сообщает во вторник Trend, ставший шехидом в боях за Агдере в октябре 1992 года Руфат Джаббаров через 32 года после своей гибели был похоронен в родном краю.

На похоронах, наряду с членами семьи шехида, присутствовали представители Исполнительной власти Сиязанского района, районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, общественности, ветераны и жители села.

Отметим, что Джаббаров Руфат Мамедгусейн оглу родился 9 июня 1971 года в селе Даг Гушчу Сиязанского района. Он прошел военную службу в бывшей советской армии. Во время Первой Карабахской войны Джаббаров ушел добровольцем на фронт и героически сражался в боях за населенные пункты Агдеринского района. 4 октября 1992 года он погиб в боях за село Чылдыран в Агдере. Хотя было известно, что Руфат стал шехидом, информации о месте его захоронения не было.

После проведенных разбирательств было установлено, что Руфат Джаббаров был похоронен как безымянный шехид на Аллее шехидов в Тертере.

На похоронах были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, выражены пожелания мира и спокойствия азербайджанскому народу и государству, на могилу шехида были возложены цветы и венок.

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