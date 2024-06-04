Вынесен приговор еще 4 обвиняемым по "Тертерскому делу"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сумгайытском судебном комплексе завершился судебный процесс по уголовному делу Руслана Микаилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева, обвиняемых по "Тертерскому делу".

Как сообщает Trend, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Так, Руслан Микаилов приговорен к 6 годам 10 месяцам, Санан Машиев - к 4 годам 10 месяцам, Джабир Гахраманов - к 6 годам 8 месяцам, Эльчин Алиев - к 5 годам 8 месяцам лишения свободы.

Отметим, что прокурор требовал приговорить Руслана Микаилова и Санана Машиева к 9 годам 10 месяцам, Джабира Гахраманова - к 8 годам 5 месяцам, а Эльчина Алиева - к 7 годам 8 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре Азербайджана были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тертерским делом". В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы и превышении должностных полномочий, а десятки лиц привлечены к уголовной ответственности. Им были предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа), 329 (насильственные действия в отношении подчиненного военнослужащего), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление группой лиц должностными полномочиями или нарушение группой лиц должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по др. статьям УК АР.

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