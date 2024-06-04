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Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)

Общество Материалы 4 июня 2024 17:17 (UTC +04:00)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности страны. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства министерства обороны и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Была особо подчеркнута значимость подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих азербайджанской армии.

После вручения сертификатов успешно окончившим курс личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.

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Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)
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