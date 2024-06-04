Состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска очередного «Начального курса коммандос».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности страны. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства министерства обороны и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Была особо подчеркнута значимость подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих азербайджанской армии.

После вручения сертификатов успешно окончившим курс личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.

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