Стартует международная программа "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024" (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - Стартует международная программа "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024", реализуемая при совместном сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества ежегодно выбирает из городов стран-членов Организации "Молодежную столицу" и организует в этом городе международные мероприятия в течение года.

На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества культурная столица Азербайджана – город Шуша - была единогласно избрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

В мероприятии, организованном в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2024 года об объявлении города Шуша "Молодежной столицей" ОИС на 2024 год, приняли участие государственные чиновники, делегации Молодежного форума ОИС, стран-членов Организации исламского сотрудничества, руководящие работники различных структур, организаций и более 150 представителей молодежи из 36 стран.

С участием многих высокопоставленных руководителей и молодежи из стран-членов Организации исламского сотрудничества будут организованы мероприятия "Международная конференция по лидерству и дипломатии", "NexGen: Форум социальных инноваций", "Исламские молодежные переговоры за мир и гармонию". В рамках программы будет осуществляться сотрудничество с глобальными, национальными учреждениями и организациями, организовываться проекты по вопросам образовательного, социального, спортивного, межкультурного диалога, молодежного лидерства и повышения квалификации и по другим направлениям.

Мероприятия пройдут с 3 по 6 июня 2024 года.

Напомним, что международная программа ОИС "Молодежная столица" была принята на конференции министров иностранных дел ОИС в Кувейте в мае 2015 года. За ее проведение проголосовали министры иностранных дел 56 стран-членов ОИС, а первой "Молодежной столицей" ОИС стал город Стамбул Турецкой Республики. Шуша - 10-й город в исламском мире, который выполняет эту миссию. В октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год.

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