Вмешательство в наше эфирное пространство будет предотвращено - Фазиль Новрузов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доступ к радиоканалам в регионах Азербайджана будет улучшен, и до конца этого года доступность составит более 90 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов на "круглом столе" "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", проведенном с субъектами онлайн-медиа.

Он отметил, что в связи с этим было поставлено новое оборудование и ведутся работы по его установке.

Ф.Новрузов добавил, что при этом будет предотвращено вмешательство в эфирное пространство страны со стороны сторонних радиоканалов.

Отметим, что сегодня состоялся "круглый стол" с участием представителей онлайн-медиа на тему "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", организованный Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие вступительным словом, руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов отметил, что целью "круглого стола" является расширение коммуникации с субъектами онлайн-медиа, а также предоставление более широкой информации представителям СМИ об аудиовизуальных медиа, их регулировании и деятельности Совета.

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