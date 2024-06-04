Названо количество лицензий, выданных Аудиовизуальным советом Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет работает над совместным с министерством цифрового развития и транспорта проектом, реализация которого обеспечит доступность 16 радиочастот по всей стране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов на "круглом столе" "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", проведенном с субъектами онлайн-медиа.

Информируя о деятельности Аудиовизуального совета, руководитель аппарата сказал, что с 2002 года по настоящее время выдано 73 лицензии на вещание, 50 операторских и 38 универсальных лицензий.

Отметим, что сегодня состоялся "круглый стол" с участием представителей онлайн-медиа на тему "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", организованный Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие вступительным словом, руководитель аппарата Аудиовизуального совета Фазиль Новрузов отметил, что целью "круглого стола" является расширение коммуникации с субъектами онлайн-медиа, а также предоставление более широкой информации представителям СМИ об аудиовизуальных медиа, их регулировании и деятельности Совета.