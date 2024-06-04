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ОАЭ оказали помощь Aгентству Азербайджана по разминированию на $5 млн

Общество Материалы 4 июня 2024 19:20 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ОАЭ недавно оказали помощь Aгентству Азербайджана по разминированию в размере 5 миллионов долларов США для борьбы с минной проблемой, которая является одной из основных угроз для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли и в восстановительных работах в постконфликтный период в нашем регионе.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, сообщает Trend.

Министр выразил благодарность в связи с этим, было подчеркнуто, что оказанная помощь является показателем солидарности.

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