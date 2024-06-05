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Названо число получателей пенсии на особых условиях в Азербайджане

Общество Материалы 5 июня 2024 11:43 (UTC +04:00)
Названо число получателей пенсии на особых условиях в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В мае 2024 года число получателей трудовой пенсии на особых условиях превысило 143 500 человек.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что более 108 500 человек получили пенсию в связи с возрастом, более 14 500 - по инвалидности и более 20 700 - в связи с потерей кормильца.

Отметим, что за январь-апрель 2024 года через электронную инфраструктуру в проактивном порядке было назначено более 84,9 тысячи пенсий и пособий.

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