Названо число получателей пенсии на особых условиях в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В мае 2024 года число получателей трудовой пенсии на особых условиях превысило 143 500 человек.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что более 108 500 человек получили пенсию в связи с возрастом, более 14 500 - по инвалидности и более 20 700 - в связи с потерей кормильца.

Отметим, что за январь-апрель 2024 года через электронную инфраструктуру в проактивном порядке было назначено более 84,9 тысячи пенсий и пособий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!