В Азербайджане утвержден Порядок предоставления госгарантии на кредиты в связи с производством продовольственной пшеницы

БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок предоставления государственной гарантии по кредитам, предоставляемым за счет собственных средств кредитных организаций субъектам предпринимательства, взявших на себя обязательства по производству продовольственной пшеницы, на приобретение современных оросительных систем, заключившим договор с министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.

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